Repubblica: Il gelo tra Gattuso e De Laurentiis era già calato per la telenovela del rinnovo

È evidente la situazione di instabilità che si è venuta a creare in casa Napoli, acuita dal silenzio del presidente De Laurentiis che, come scrive Repubblica, ha lasciato solo Gattuso a fronteggiare il momento di difficoltà. Ma il gelo non è motivato solo dalle ultime prestazioni della squadra ma, secondo il quotidiano, era precedente

Tra le parti era già calato il gelo per la telenovela del rinnovo del contratto – che va avanti dallo scorso mese di agosto – e gli ultimi risultati negativi contro Juventus e Verona hanno quasi fatto traboccare il vaso colmo da un po’.