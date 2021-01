Repubblica: Gattuso aspetta notizie positive per Demme

Oggi svolgerà il provino decisivo e spera di strappare la convocazione in extremis. Difficile ovviamente ipotizzare una maglia da titolare

Quella di domani contro l’Udinese è la prima di una serie di gare riscatto per il Napoli che deve tornare a convincere e a mettere in campo quel veleno di cui parla Gattuso. Proprio per questo il tecnico non vede l’ora di uscire dalle emergenze infortuni e ritrovare la rosa al completo. Per domani potrebbe riuscire a recuperare Demme, secondo quando scrive Repubblica

Gattuso aspetta notizie positive pure da Demme: il centrocampista tedesco non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla schiena, ma migliora. Oggi svolgerà il provino decisivo e spera di strappare la convocazione in extremis. Difficile ovviamente ipotizzare una maglia da titolare: potrebbe rappresentare un’alternativa preziosa in corso d’opera per la mediana. L’emergenza, dunque, resta