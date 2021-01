Repubblica: “è finalmente arrivato il momento delle firme per il rinnovo di Gattuso”

“Gattuso ha fatto cadere le sue ultime remore sul progetto Napoli che continuerà a essere competitivo nonostante il taglio del monte ingaggi”

È finalmente giunto il momento di mettere la firma sul rinnovo di Gattuso, scrive oggi Repubblica, un rinnovo che era già stato deciso dal presidente De Laurentiis quest’estate dopo la vittoria della Coppa Italia, ma che era stato frenato da Gattuso.

Il tecnico non voleva le solite clausole rescissorie che il presidente inserisce in tutti i suoi contratti, perché per lavorare bene ha bisogno di sentirsi libero. Un ragionamento capito e apprezzato da De Laurentiis che però

ci ha messo un po’ di tempo a metabolizzarlo

Di fatto il rinnovo è stato firmato con una stretta di mano il 30 ottobre, ma poi è cominciato un lungo rimpallo di carte tra gli avvocati per limare l’accordo. Da dicembre è tutto pronto, ma i due non hanno avuto il tempo di trovarsi per firmare. Intanto però il presidente non manca di far sentire la sua presenza con continue telefonate

De Laurentiis è stato vicino pure umanamente a Gattuso nelle scorse settimane, preoccupandosi per i suoi problemi alla vista. Ringhio ha apprezzato e ha fatto cadere le sue ultime remore sul progetto del Napoli, convinto che la squadra continuerà in futuro a essere lo stesso competitiva, nonostante l’inevitabile taglio del monte ingaggi.