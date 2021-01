Pioli su Ibrahimovic: “Troverà minutaggio domani in Coppa”

Il tecnico ha sottolineato che il Milan non ha intenzione di sottovalutare la sfida di Coppa Italia contro il Torino

Il Milan saldamente primo in classifica non ha però intenzione di sottovalutare l’impegno di Coppa Italia di domani contro il Torino, ha confermarlo il tecnico rossonero Stefano Pioli intervistato da Rai Sport, come riporta l’Ansa

“Per mentalità e voglia di fare dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita, siamo giovani e il club è prestigioso, il nostro obiettivo è passare il turno. Incontreremo un avversario determinato”

Imprescindibile sarà domani la presenza di Ibra

“Per Ibrahimovic sarà una tappa importante, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. Deve ritrovare ritmo e minutaggio, domani lo troverà”

La situazione di Diaz e Tonali invece è ancora incerta “non hanno lavorato con la squadra, la rifinitura di domani sarà decisiva”