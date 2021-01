Pioli: «Nel derby non è stato un bello spettacolo tra Lukaku e Ibra, ma Ibra non è razzista»

Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione prima della sfida contro il Bologna ha parlato dello stato d’animo di Ibrahimovic dopo il derby e la lite con Lukaku

Sulla lite andata in scena tra i due si sono dette mille verità e ci sono stati mille commenti che non sono piaciuti a Pioli

“È il mio lavoro. Abbiamo sempre continuato a lavorare: sappiamo che alcune partite, come l’Atalanta, potevano essere migliori. Non cambia il valore della mia squadra. Nel derby non è stato un bello spettacolo tra Lukaku e Ibra e certe situazioni possono succedere anche se non le giustifico né condivido. Ibra non è razzista, lo dice la sua storia e anche il club ha sempre combattuto ogni tipo di discriminazione. Con Ibra non ci siamo detti niente di particolare. È tranquillo e motivato”.