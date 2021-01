Piccinini: «Gattuso a volte esagera con gli sfoghi, meglio lasciare tutto nello spogliatoio»

Nel corso di “Arena Maradona”, trasmissione sportiva condotta da Diego Maradona Junior, Floriana Messina e Gianluca Miranda su Radio Crc, è intervenuto Sandro Piccinini, opinionista Mediaset.

“La vittoria a Udine è stata importante per il Napoli soprattutto dal punto di vista psicologico – ha detto Piccinini a Radio Crc – gli azzurri avevano bisogno di vincere per scrollarsi di dosso un po’ di tensione e per restare attaccato al treno Champions. Secondo me il Napoli può ambire sia alla terza sia alla quarta posizione in classifica al termine della stagione”.