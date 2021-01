Per 80 giorni in testa alla regata in solitaria più estrema del mondo, con una mano sola

Lo Spiegel racconta la storia di Seguin, che ha circumnavigato l’Antartide da solo gareggiando coi migliori al mondo fregandosene dell’handicap

E’ cresciuto tra la Costa Azzurra e le montagne più alte delle Alpi occidentali. Quando aveva circa dieci anni, la famiglia si trasferì nei Caraibi. Il primo contatto con la vela è avvenuto in Guadalupa: nel 1990 resta fulminato al traguardo della Regata Route du Rhum. “Non ne sapevo niente, ma tutti ne parlavano. È stata come una rivelazione. Queste barche gigantesche, i marinai che chiedevano autografi, come venivano celebrate le rock star. Volevo farlo anche io”.

Gli skipper sono ora soli in mare da 77 giorni. Seguin naviga nel primo gruppo da settimane. All’inizio di gennaio era addirittura al secondo posto. È l’unico davanti a navigare senza foil, quelle ali che accelerano gli yacht e li fanno letteralmente volare. La barca di Seguin è vecchia, è del 2008, la sua avventura, sponsorizzata da una compagnia di assicurazioni sanitarie, ha un budget relativamente basso. Solo l’aggiornamento con i foil sarebbe costato circa mezzo milione di euro. Ha fatto senza. Senza mano, senza foil.