Osimhen: «Non ho organizzato io la festa. Ho già chiesto scusa e sono dispiaciuto»

L’attaccante del Napoli a Oma Sports: «Ero con la maglia da allenamento perché non ne sapevo nulla, non mi sarei mai vestito in quel modo per una festa. Sono andato subito via»

Victor Osimhen ha parlato della festa di compleanno che gli è costata il contagio da Covid a Oma Sports. Ha raccontato quanto trapelato già nelle ore successive, ovvero che si trattava di una festa a sorpresa.

«Avevo già chiarito che non avrei voluto festeggiare perché non ero dell’umore giusto a causa dell’infortunio. Quel giorno dormivo, mia sorella mi ha chiesto di scendere, l’ho fatto e ho visto che stavano festeggiando con musica gospel. Ero con la maglia da allenamento perché non ne sapevo nulla, non mi sarei mai vestito in quel modo per una festa. Non sono stato io a organizzarla e sono andato subito via. Ho già chiesto scusa e sono dispiaciuto».