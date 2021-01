NBA e NFL si affidano ai cani per annusare gli infetti e non farli entrare allo stadio

Il Guardian: si spera di addestrarne in tempo per il Super Bowl, che ammetterà 22.000 persone sugli spalti di Tampa

Per il Super Bowl, la grande finale del football americano, a Tampa, ci saranno solo 22.000 persone ammesse allo stadio, di cui 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati, solo un terzo della capienza del Raymond James Stadium. Con distanziamento e mascherine. E poi ci saranno i cani.

I cani addestrati per annusare il virus, e scoprire così i contagiati facendo pre-filtraggio agli ingressi. Una soluzione che stanno testando già i Miami Heat, in NBA. Sebbene l’idea possa sembrare inverosimile – scrive il Guardian – ci sono alcune basi scientifiche nell’applicazione effettiva di questa soluzione poco convenzionale.

I cani sono già impiegati per fiutare droghe ed esplosivi e persino alcune condizioni mediche come il cancro. Inoltre, le unità K-9 sono state impiegate per anni per rilevare esplosivi al Super Bowl. Il naso di un cane ha circa 300 milioni di recettori olfattivi, 50-60 volte più dell’essere umano medio. Si pensa che il processo di degradazione nel corpo che si verifica con infezioni o tumori porti al rilascio di molecole di odore chiamate composti organici volatili (COV), che possono essere avvertiti da un cane adeguatamente addestrato.

Attualmente sono stati pubblicati due studi che esaminano se i cani possono rilevare il Covid-19. Il primo studio è uscito dalla Germania nel luglio 2020, pubblicato sulla rivista BMC Infect Diseases. Un secondo studio mirava a rispondere se i cani potevano annusare il Covid solo dal sudore, piuttosto che dalle secrezioni respiratorie. È stato pubblicato a dicembre 2020 sulla rivista PloS ONE.

Diversi aeroporti internazionali hanno iniziato a utilizzare cani da fiuto Covid-19. In Cile, i passeggeri passano attraverso un checkpoint sanitario dell’aeroporto dove si asciugano il collo e i polsi con garze che vengono inviate ai cani per l’analisi. Ad Helsinki, i passeggeri internazionali in arrivo prima ritirano i bagagli e poi vengono invitati a raccogliere campioni di sudore asciugandosi il collo.