Napoli-Empoli, dove vederla e probabili formazioni

Fischio d’inizio alle 17.45, diretta esclusiva su Rai 2. Gattuso ritrova Mertens e Koulibaly in attesa di Osimhen

Con la sfida di oggi contro l’Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli inaugura una lunga settimana di impegni che terminerà il 20 con la finale di Supercoppa contro la Juve. Sarà una settimana complicata che rappresenterà un traguardo importante per il cammino degli azzurri in questa stagione.

In attesa di capire quando il Napoli potrà ritrovare Osimhen, risultato ancora positivo al covid, Gattuso può tirare un sospiro di sollievo per il rientro in squadra di Koulibaly e Mertens

Appuntamento questo pomeriggio al Maradona alle 17.45 per il fischio d’inizio, la gara verrà trasmessa in esclusiva tv dalla Rai sula canale Rai 2 oppure sarà possibile guardarla in streaming tramite RaiPlay.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Llorente. All.: Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos. A disp.: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Zeppella, Parisi, Mancuso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas, Viti. All.: Dionisi.

Arbitro: Giua (Olbia)

Guardalinee: Scatragli e Zingarelli

Quarto uomo: Volpi

Var: Di Paolo