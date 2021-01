Napoli: contagi a scuola, forte aumento negli asili e alle elementari

Il Corriere del Mezzogiorno riporta i dati degli ultimi due mesi, da cui si evince che a dicembre e gennaio gli alunni contagiati sono stati il 48% in più

È negli asili e alle elementari che si registra l’aumento percentuale più alto di positivi: è quanto viene riportato dal Corriere del Mezzogiorno, che ha analizzato i relativi alla scuola dell’ultimo mese e degli ultimi due.

L’aumento percentuale degli allievi positivi appartenenti alla scuola dell’infanzia e alle elementari, nel periodo che va dal 1° al 30 gennaio 2021, è stato del 32,32, quello delle medie del 6,72% e delle superiori, sebbene in didattica a distanza, del 7,65%. I dati che vanno dal 1 dicembre indicano una maggiore quota di incremento dei contagi: nel caso degli allievi della infanzia e delle elementari la percentuale sale al 47,84; in quello delle medie al 9,96% e delle superiori al 9,98%.

Elevata anche la percentuale dei docenti risultati positivi a gennaio: si attesta all’11,68% per gli insegnanti della materna e delle elementari; al 5,08% per i docenti delle medie e al 3,31% per quelli delle superiori. Ma dal 1 dicembre a ieri, la quota dei docenti contagiati della materna e delle elementari arriva addirittura al 22,56%.