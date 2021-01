Mattino: Koulibaly e Mertens in campo mercoledì per uno spezzone di Coppa Italia

Il senegalese ieri era in panchina, ma aveva all’attivo un solo allenamento in gruppo. Mertens non era ancora pronto. Entrambi dovrebbero rientrare a pieno regime con la Fiorentina

Per la trasferta a Udine Gattuso aveva convocato Mertens e Koulibaly, ma più per dare un appoggio emotivo al suo Napoli, forse, che per averli in campo. Mertens è rimasto in tribuna, scrive Repubblica Napoli. Koulibaly invece si è accomodato in panchina. Entrambi dovrebbero trovare spazio in Coppa Italia, mercoledì, almeno per uno scampolo di partita, in vista del rientro contro la Fiorentina.

Su Koulibaly il quotidiano scrive:

“si è ristabilito dopo l’infortunio muscolare accusato contro la Lazio il 20 dicembre. Ma aveva svolto un solo giorno di allenamento completo con il resto del gruppo e ieri non poteva essere rischiato: il difensore senegalese giocherà quasi certamente uno spezzone di partita contro l’Empoli per poi tornare titolare domenica in campionato al “Maradona” contro la Fiorentina”.

Su Mertens:

“il belga è partito con la squadra ma non era ancora pronto a giocare visto che si è appena ristabilito dall’infortunio alla caviglia. Anche lui potrebbe disputare uno spezzone contro l’Empoli e poi essere schierato con la Fiorentina”.

Si aspetta per oggi, invece, il tampone di Osimhen.