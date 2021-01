Mattino: Gattuso vuole chiarezza sulla linea societaria per evitare false aspettative tra i tifosi 

Il tecnico non è spaventato dall’idea di un ridimensionamento del monte-ingaggi, ma vuole che il progetto sia chiaro a tutti.

Il Mattino torna sulla questione del rinnovo di Gattuso con il Napoli. E’ vicino, basterà un altro incontro per limare i dettagli, ma la cosa è fatta. Il tecnico, però, vuole chiarezza sulla linea societaria perché teme che tra i tifosi possano crearsi false aspettative.

“Non peserà certo il verdetto della Supercoppa ma Gattuso e De Laurentiis stanno per firmare il rinnovo fino al 2023. Tutto fatto, come detto da tempo, dopo la rinuncia del patron azzurro a inserire le clausole rescissorie. Ha vinto la linea Gattuso: se ti fidi di me, mi dai le chiavi in mano perché la fiducia non è un’auto sostitutiva a chilometraggio limitato. Serve un ultimo summit che può anche durare cinque minuti perché Ringhio si allinei alle esigenze del club di cui condivide già i programmi e gli obiettivi e anche i modi per raggiungerli. Non lo spaventa l’idea di un ridimensionamento del monte-ingaggi, conosce la crisi del Paese e vuole solo che la linea societaria, per il bene di tutti, sia chiara a tutti. In modo che non ci siano false aspettative fra i tifosi“.