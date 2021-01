Marotta: “L’Inter non è in allarme, tranquillizzo tutti: ci sarà stabilità”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della partita con la Juventus.

L’Inter è una squadra tra le più importanti al mondo. È stato un periodo di transizione, vogliamo tornare in alto, è normale che questa sfida abbia un valore importante in termini di prestigio, abbiamo l’obbligo di dare il massimo cercando di fare risultato.

Tranquillizzo tutti: l’Inter avrà stabilità, tutti i miei colleghi si stanno adoperando per dare serenità a giocatori e dipendenti, non siamo in allarme. La proprietà sta valutando delle opportunità ma non posso dare un parere concreto perché va oltre tutti noi. L’Inter è sempre stata una grande società ed è giusto che agiscano nel migliore dei modi.

Non so cos’abbia detto Conte, è giusto che i dirigenti rimangano fuori dallo spogliatoio, ma in settimana abbiamo visto l’intensità del lavoro e com’è stata preparata la partita. Le motivazioni hanno un ruolo importante quando si affrontano avversari del genere. Questa è ancora una partita interlocutoria per una stagione, è prestigiosa. Detto questo, ci sono ancora tantissimi punti a disposizione.

Eriksen? Ausilio sta lavorando in questo senso, quando si muoverà qualcosa lo sapremo. Abbiamo recepito delle indicazioni dalla proprietà, cioè che non possiamo fare investimenti, quindi non si può fare qualcosa di importante. Questo è un gruppo da rispettare per il lavoro che è stato fatto finora, quindi c’è la probabilità che si vada avanti così.