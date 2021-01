Mancini (quello che scherzava sul Covid): “Parlo coi veggenti e ho visto la Madonna”

Il ct della Nazionale (virologo e giurista per hobby) ha raccontato a Diaco il suo rapporto con la fede: “A Medjugorje ci siamo parlati diverse volte… la Madonna mi appare in sogno”

Roberto Mancini, ct, virologo di chiara fama, a tratti giurista, parla coi veggenti e crede fermamente nelle apparizioni della Madonna.

Il commissario tecnico della Nazionale che in questi mesi si è più volte segnalato per le sue posizioni “leggere” in fatto di pandemia, che ironizzava rilanciando vignette di dubbio gusto sui malati di Covid, che spingeva per la riapertura degli stadi il prima possibile prima di ritrovarsi positivo in quarantena, ha raccontato a Pierluigi Diaco, nella prima puntata del nuovo programma “Ti sento”, andata in onda ieri su Rai2, il suo rapporto molto “stretto” con la fede. Dagospia ne ha riportato le parti più interessanti:

“Tu credi nelle apparizioni della Madonna?” ha chiesto Diaco. “Io credo. Si io ci credo”, “Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli altri veggenti…”. “E’ vero che lei ti è apparsa in sogno, prima che tu la incontrassi? E questo sogno come la rappresentava?”. “Ma esattamente com’era. Mi aveva parlato di Medjugorje tanti anni fa il nostro parroco di Genova, della Samp… lui andava negli anni quando era impossibile quasi andare, quindi stiamo parlando degli anni ’80, ’82-’83, era quando c’erano problemi… Io non l’avevo mai vista, cioè non l’avevo mai conosciuta… eppure prima di andare mi è apparsa in sogno, non ho proprio la minima idea… Non lo so, è stata una cosa veramente stranissima. Poi sono andato e gliel’ho anche detto. Ci siamo parlati diverse volte… Io capisco che ci possano essere persone che non credono in questo, io credo che il pensiero vada rispettato”.