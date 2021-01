L’Uefa risponde al progetto Superlega inventandosi la SuperChampions

Continua la guerra fredda tra Uefa e top club europei. Secondo AS la nuova competizione dovrebbe partire nel 2024

Come ha ampiamente resocontato il Times il treno Superlega è già partito, con i top club europei ormai alla guerra aperta con Uefa e Fifa: l’idea è superare in toto il sistema delle coppe europee – la Champions e l’Europa League – con una competizione parallela. Non è più un conflitto sottotraccia, tanto che Fifa e Uefa sono arrivate a pubblicare un comunicato congiunto nel quale minacciano preventivamente di “squalificare” chiunque in futuro prenda parte alla Superlega togliendogli la possibilità di giocare Mondiali ed Europei.

Ora la Uefa fa un salto in avanti, e si inventa una concorrente ulteriore della Superlega: la SuperChampions. Lo scrive lo spagnolo AS.

Ci sta lavorando Aleksander Ceferin, in persona. Il numero 1 del calcio europeo ha messo su un gruppo di esperti che ha tra i suoi membri lo spagnolo Luis Rubiales, il portoghese Fernando Gomes, l’inglese David Gill e il greco Theodore Theodoridis. E ne ha già parlato con i 5 rappresentanti dell’Eca, Andrea Agnelli in primis che di quest’associazione è presidente.

Ovviamente, visto il fronte comune, la SuperChampions, ha anche l’ok del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dovrebbe partire nel 2024, con un progetto iniziale di 9 anni. Ma potrebbe addirittura partire prima. Ma per questo nuovo progetto i campionati nazionali andrebbero ridotti a 16 o al massimo 18 squadre.