L’Inter cade a Genova, si confermano Roma e Sassuolo. Prendono quota Atalanta e Lazio

I nerazzurri sbagliano un rigore e perdono contro la Sampdoria di Ranieri. Le altre grandi vincono tutte, pari in Bologna-Udinese e Torino-Verona

In attesa di Napoli-Spezia e Milan-Juventus, la 16^ giornata può già rappresentare un momento di svolta per il campionato. L’Inter infatti esce sconfitta da Marassi dove ha perso con la Sampdoria. Succede di tutto, nel primo tempo, dove il VAR Chiffi corregge tre volte Valeri e fa assegnare due rigori. Gli ex Candreva e Keita lanciano i blucerchiati, non basta la rete di De Vrij.

La Roma ha vita facile a Crotone nonostante il turnover. Trascinati dal solito Mkhitaryan, i giallorossi vincono 3-1 con la bella doppietta di Mayoral. Il Sassuolo si conferma tra le grandi vincendo con difficoltà contro il Genoa (2-1). Tre punti anche per Lazio e Atalanta che battono rispettivamente Fiorentina (2-1) e Parma (3-0).

Pari che maturano nel finale tra Bologna e Udinese (2-2) e tra Torino e Verona (1-1).