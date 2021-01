Libero: l’errore di Insigne riflesso dell’eccesso di tensione trasmesso da Gattuso

La sconfitta del Napoli è la prova che la squadra, quando è chiamata al salto i qualità non è in grado di farlo

Sorprende, scrive Claudio Savelli su Libero, “l’attenzione che Juventus e Napoli si dedicano a vicenda, o meglio, che Pirlo e Gattuso concedono alla tattica” nella finale di Supercoppa italiana andata in scena ieri sera al Mapei Stadium.

La Supercoppa è di solito la partita ideale per gli allenatori. Offre un trofeo a costo zero, perdere infatti non è considerato un errore. La sconfitta, ammesso che sia contenuta, nelle somme di fine stagione è solitamente omessa

Insomma quella di ieri sarebbe stata un’occasione per osare, mentre invece è stata una partita più che mai accorta. La partita è rimasta ferma sullo 0-0 per tutto il primo tempo a conferma che nessuna delle due squadre voleva perdere e infatti entrambe non hanno puntato a vincere.

La sconfitta del Napoli è la prova che la squadra, quando è chiamata al salto i qualità non è in grado di farlo. Come testimonia anche l’errore di Insigne dal dischetto al 79′ che di fatto fa tramontare ogni speranza di rimonta del Napoli

forse un riflesso dell’eccesso di tensione trasmesso da Gattuso.