L’Aston Villa è ancora un focolaio, potrebbe saltare anche la sfida con l’Everton

Sarebbe il secondo match di campionato di fila che salta. In FA Cup hanno dovuto schierare le giovanili, per evitare di perdere a tavolino

L’Aston Villa ha chiesto ufficialmente alla Premier League di posticipare la seconda partita di campionato consecutiva, e di riprogrammare la partita di domenica prossima contro l’Everton.

La squadra di Dean Smith sta continuando a combattere contro l’epidemia di Covid-19, e ha già ottenuto il rinvio della gara contro il Tottenham di stasera (contro gli Spurs giocherà il Fulham, non senza polemiche). Ora il club delle Midlands ha chiesto di non giocare anche il prossimo weekend, per recuperare un po’ di giocatori fermi per Covid, scrive il Times.

Il match tra Aston Villa e Tottenham è stato cancellato dopo che nove giocatori e cinque membri dello staff erano risultati positivi la scorsa settimana. Ma il Villa era stato costretto a schierare giocatori delle giovanili in FA Cup contro il Liverpool, perdendo 4-1.

Nel presentare il caso alla Premier League, il club ha sottolineato il campo di allenamento è chiuso e potrebbero non tornare lì prima del fine settimana, il che a suo avviso rende impossibile prepararsi adeguatamente e in sicurezza per la partita di domenica. Dovesse saltare anche il match con l’Everton, la prossima partita in programma sarebbe la trasferta a Manchester contro il City, mercoledì prossimo.