La Stampa: la situazione positivi comincia a preoccupare la Juve

Nonostante le rassicurazione che non vi sia un focolaio, le assenze pesano. Si spera non emergano nuovi positivi dai tamponi di oggi in vista della sfida contro il Sassuolo

De Ligt è il terzo caso di positività al covid in quattro giorni per la squadra della Juve , dopo Alex Sandro e Cuadrado, che attualmente si trova in bolla con i calciatori in isolamento a casa, autorizzati al solo trasferimento al centro sportivo per allenarsi.

Nonostante il direttore direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, Roberto Testi, abbai rassicurato

«La situazione è sotto controllo: non c’è nessun focolaio alla Juventus»

la situazione però, come scrive oggi La Stampa non fa dormire sogni tranquilli alla società bianconera, soprattutto in vista degli impegni delle prossime settimane.

Oggi il gruppo squadra sarà sottoposto a nuovo tampone in vista della sfida contro il Sassuolo, come da protocollo, e si spera che non emergano nuove positività considerando che De Ligt doveva stare già incubando il covid nella gara contro il Milan