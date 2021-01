La moglie di Rossi: «Ho preso il posto di Paolo nella chat dell’82 e ho capito che tra loro è come se fossero tutti dei fratelli»

Alla Gazzetta racconta i mille gesti delle persone per Paolo «Andando a fare la spesa all’ipermercato che frequentava, tutti sono scoppiati a piangere»

Ad un mese dalla scomparsa di Paolo Rossi, la moglie Federica racconta alla Gazzetta dello Sport quanto le persone siano state vicino a lei e la famiglia e li abbiano aiutati a superare questo terribile momento

«Con tanti piccoli gesti. Molti hanno mandato dei pensierini alle bambine per coccolarle un po’. Qualche giorno fa siamo andate a fare la spesa all’ipermercato che anche Paolo frequentava. Tutti sono scoppiati a piangere: le cassiere, gli addetti, i clienti. Ci siamo sentiti accomunati da qualcosa di profondo. Tanto amore nei confronti di Paolo mi riempie il cuore. Mercoledì è stata celebrata una messa per Paolo alla basilica della Natività di Gerusalemme. Un bel gesto di padre Ibrahim, amico di mio marito. Quello in Israele è un viaggio che abbiamo sempre rimandato, ma ho le foto e i video della messa e sono contenta».