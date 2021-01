La Juventus non convince ma batte 3-1 il Sassuolo in dieci uomini

Rete decisiva di Ramsey a dieci minuti dalla fine. Poi il 3-1 di Cristiano Ronaldo. La Juventus sale al quarto posto. Infortunati Dybala e McKennie

La Juventus di Pirlo ha vinto, ha battuto il Sassuolo 3-1, ma non è guarita. O, molto più verosimilmente, la Juventus di Pirlo è questa. Una squadra decisamente più forte nelle gare secche che in un campionato. Il che è anche una buona notizia per il mondo juventino che forse quest’anno ha più chance del passato in Champions. Una squadra che ovviamente ha una rosa nettamente superiore al resto della Serie A.

I bianconeri hanno faticato più del lecito contro il Sassuolo di De Zerbi costretto persino in dieci uomini per metà partita (espulsione di Obiang per fallo su Chiesa). Alla fine, la Juventus ha vinto 3-1. È andata in vantaggio nella ripresa con Danilo, quando era già in superiorità numerica. E in superiorità numerica ha subito il pareggio di Defrel. Ha poi segnato la rete decisiva con Ramsey. Prima del 3-1 di Cristiano Ronaldo ancora una volta autore di una prova incolore. Nel primo tempo sono usciti per infortunio sia McKennie sia Dybala.

La classifica

La Juventus è salita al quarto posto con 33 punti, a uno dalla Roma (34), a quattro dall’Inter (37) e a sette dal Milan (40). Al quinto posto pari merito ci sono Napoli e Atalanta con 31 punti. Napoli, Juventus e Atalanta hanno una partita in meno. Settimo il Sassuolo a 29 punti, ottava la Lazio a 28.