La FIGC è la prima federazione al mondo ad avere il Processo Sportivo Telematico

La digitalizzazione è stata realizzata con i fondi della FIFA, quindi non ha avuto impatto economico. Gravina orgoglioso: “Era una mia proposta”

Con il voto unanime sulle ‘Regole tecniche operative’, il Consiglio Federale tenutosi oggi ha varato il Processo Sportivo Telematico (PST), un primo fondamentale passo verso la gestione digitalizzata di tutta la Giustizia sportiva della Federazione. In tal modo i protagonisti della Giustizia sportiva (Giudici, Procura federale, Avvocati e Segreterie), utilizzando la piattaforma del PST, avranno una interlocuzione digitale e standardizzata, garantendo la visibilità completa e puntuale dello stato d’avanzamento dell’attività in corso, la tracciabilità di tutte le informazioni e documentazioni depositate, implementando un dialogo trasparente e sicuro e firmando gli atti in modo digitale.

La digitalizzazione riguarderà tutte le fasi del processo e tutti gli atti e gli adempimenti delle parti, dei giudici sportivi e delle segreterie, che potranno e dovranno essere effettuati in via telematica. Un’innovazione frutto del lavoro di diversi uffici federali, cui hanno collaborato anche diversi esperti del settore. L’introduzione del Processo Sportivo Telematico pone la FIGC all’avanguardia in ambito internazionale ed è stata possibile grazie anche al finanziamento della FIFA nell’ambito del programma FIFA FORWARD PROGRAMME 2.0 – TOWARDS THE DIGITAL ERA.

Questo il commento di Gabriele Gravina sull’argomento, al termine del Consiglio Federale.

Siamo la prima federazione al mondo ad aver avviato il Processo Sportivo Telematico, un progetto pilota a costo zero grazie ai finanziamenti della FIFA che nasce da una mia proposta del 1° ottobre 2019, di cui sono molto orgoglioso e che conferma come la FIGC sia avanti nella progettualità e nell’innovazione.