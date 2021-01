Inzaghi: “Mi dispiace per Giampaolo: è uno dei migliori allenatori italiani”

L’allenatore del Benevento in conferenza: “Il Torino non ha nulla a che vedere con la zona retrocessione. Sono da Europa League, per salvarsi servirà un’impresa”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha presentato la sfida di domani col Torino in conferenza stampa.

La partita di Crotone va archiviata quanto prima, il calendario ci permette di riscattarci subito ma non dobbiamo sottovalutare il Torino, che specialmente in attacco ha giocatori di livello assoluto.

Il Torino ha una rosa di Europa League, non è una concorrente per la salvezza, non hanno nulla a che vedere con la zona retrocessione. Il suo centravanti giocherà gli Europei per la Nazionale. Aver cambiato allenatore rappresenta un vantaggio, mi dispiace per Giampaolo, un amico e uno dei migliori tecnici in Italia. Faccio un in bocca al lupo a Nicola.

Per salvarci servirà un’impresa, le dirette concorrenti hanno tutte un organico di livello. Ma non ci tireremo indietro cercando di vincere il nostro scudetto.

Iago Falque non può giocare dal primo minuto, Insigne sta recuperando ma ha perso 4-5 allenamenti. A centrocampo rientra Viola, che ci è mancato per tanto tempo. Caldirola invece non credo sia ancora nelle migliori condizioni per partire dal primo minuto. L’infortunio di Letizia è serio, non lo avremo per molto tempo.