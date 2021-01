Il Napoli annuncia che Osimhen è ancora positivo al Covid

L’attaccante nigeriano si è sottoposto al test stamattina. In settimana nuovo tampone

Il Napoli ha annunciato su Twitter che Victor Osimhen è ancora positivo al Covid. Il nigeriano è stato sottoposto al tampone stamattina. Il responso è che ancora non è venuto fuori dall’avventura seguita alla festa in famiglia durante la convalescenza in Nigeria.

In settimana Osimhen sarà sottoposto a nuovo tampone.

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test in settimana. pic.twitter.com/zPfpwRdxgT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2021