“Il ciccione sta morendo”, l’audio che incastra Luque il medico di Maradona

Il portale Infobae ha rilanciato gli audio del neurochirurgo Luque e dello psichiatra Cosachov negli ultimi momenti di vita di Diego

Maradona non ha pace nemmeno da morto. Continuano a inseguirsi le notizie su quei momenti. L’ultima è stata lanciata dal portale Infobae che ha scambiato gli audio che si sono scambiati Leopoldo Luque e Agustina Cosachov rispettivamente neurochirurgo e psichiatra che hanno seguito Diego nell’ultimo periodo di vita. Ricordiamo che entrambi sono indagati,

Gli audio sono relativi al giorno della morte di Maradona.

«Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, il ciccione sta morendo», sarebbero le parole di Luque a un suo confidente. «Non ho idea di cosa abbia fatto. Sto andando lì».

Cosachov disse in un altro audio: «Ora è con l’equipe dell’ambulanza, lo stanno rianimando e intubando. Lo stavamo facendo da 10, 15 minuti, perché l’ambulanza non arrivava. Siamo entrati nella stanza e faceva freddo. Abbiamo iniziato a fare la rianimazione. Non ci dicono com’è la situazione. Sono andata via e non mi hanno detto niente».