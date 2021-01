Gomez si presenta al Siviglia: “Gli argentini sono orgogliosi di giocare dove c’è stato Maradona”

Alejandro Gomez è diventato un nuovo giocatore del Siviglia e ha lasciato l’Atalanta. L’argentino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club spagnolo.

Questo club ha una storia bellissima con tanti argentini che sono passati. Ognuno ha lasciato il segno e spero che possa toccare anche a me un contributo in questo senso. Poi Maradona ha giocato qui e gli argentini sono orgogliosi di poter indossare una maglia che ha vestito anche Diego.

Sinceramente non mi è mai interessata la parte economica. Ho avuto proposte dalle squadre arabe, ma ho sempre cercato di trovare qualcosa che mi potesse rendere felice. Per il resto c’è tempo e penso di essere in un momento molto buono, in una fase di maturità nella mia carriera e nella mia vita e volevo continuare a giocare a livello agonistico, essendo in nazionale e potendo competere in un campionato importante come lo spagnolo e in un club importante come questo. Quando ho avuto l’opportunità di venire qui, non ci ho pensato due volte.