Giuntoli: «Gattuso? Ha avuto uno sfogo, ma è molto sereno. Il rapporto con la società è ottimo»

A Sky Sport: «Mertens? Deve fare ancora una settimana di lavoro a parte, aveva una caviglia non così perfetta»

Nel prepartita di Napoli-Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Avete ritrovato un po’ di serenità dopo la vittoria in Coppa Italia?

“La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti dopo Verona, per la prestazione. Altre sconfitte ci vedevano con prestazioni differenti. Dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti”.

E’ un momento importante, il Napoli deve ritrovare anche la continuità nei risultati. Cosa manca, se manca qualcosa, al di là di Osimhen e Mertens?

Le parole di Gattuso erano rivolte all’interno o all’esterno?

“Non lo so, non glielo ho chiesto. Parlo sempre con lui, non mi parla mai di questo, ha avuto uno sfogo circa qualche voce che si sentiva, ma è molto sereno, molto concentrato sulla squadra”.