Gazzetta: non è la prima volta che Gattuso scarica i giocatori pubblicamente

La Gazzetta dello sport, con Mimmo Malfitano, mette in evidenza un altro aspetto del post-partita di Rino Gattuso a Verona: le sue accuse alla squadra.

L’allenatore ha scaricato, in qualche modo, i giocatori con le dichiarazioni rilasciate nel dopo partita di Verona, assumendosi prima la responsabilità della sconfitta per poi elencare i limiti evidenziati dalla squadra. Un atteggiamento che non è nuovo, non è la prima volta, infatti, che si lamenta pubblicamente dei suoi giocatori. I quali non sono esenti da colpe, soprattutto quelli che dovrebbero garantire qualità e spessore.