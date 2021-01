Gattuso: «Non siamo stati belli, però mi è piaciuta la compattezza della squadra, la cattiveria»

In conferenza stampa: «Abbiamo solo un attaccante che è Petagna che stringe i denti e nessuno lo dice. Ci mancano Osimhen e Mertens e si gioca ogni 3 giorni. Per tutte le difficoltà è un percorso molto positivo»

Dopo la vittoria sul Parma per 2 reti a 0, il tecnico azzurro, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato la risposta della squadra.

“Mi è piaciuta molto la risposta, non siamo stati belli, tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma mi è piaciuto lo spirito, la compattezza, la capacità di soffrire, giocare col Parma non è facile, ha fisicità, sui piazzati ti mette in difficoltà, ma la squadra ha messo carattere, poi abbiamo cambiato modulo nel finale e siamo contenti, è quello che speravo. In questi mesi è mancato proprio questa cattiveria”.