Gattuso: “Non accettiamo un pareggio e perdiamo la testa”

Il tecnico a Dazn: «È un dato di fatto che stiamo buttando delle partite incredibili. Le partite bisogna giocarle fino in fondo»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’incredibile sconfitta rimediata in casa contro lo Spezia

È solo questione di mancanza di cattiveria sotto porta?

«Non lo so se è una questione di cattiveria sotto porta. Penso che è una squadra che crea tanto, oggi è difficile parlare di questa partita, ma bisogna capire perché è successo. La questione dei tiri in porta ce la portiamo dietro da tanto tempo, vero che ci mancano giocatori importantissimi. Io penso che siamo troppo nervosi e perdiamo la testa, non accettiamo un pareggio. È una squadra che alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso che è solo sfortuna. È una squadra che deve stare sul pezzo. Forse è anche colpa mia»

Colpa di un po’ di braccino?

«Nessun braccino. Penso che vi siano state delle scelte sbagliate. Ha incominciato a innervosirsi Maksimovic e forse ho sbagliato anche io a non tirarlo fuori. Ma questa è una mia valutazione. È un dato di fatto che stiamo buttando delle partite incredibili. Non si possono perdere partite così»

Come si fa a migliorarsi?

«Crederci, sbattersene se si sbaglia e non deprimersi. Se fai due, tre tiri e poi pensi sempre se sbaglio ancora non funziona. Se andiamo in depressione diventa tutto difficile. La balistica si può migliorare in allenamento, ma oggi c’è poco tempo. Ora dobbiamo accettare questa sconfitta e guardare avanti»

Manca solo il veleno?

«Bisogna accettare che con lo Spezia si può pareggiare e poi c’è tempo per riprenderla. Ma se non lo accettiamo e prendiamo ancora gol non va bene. Le partite bisogna giocarle fino in fondo. Secondo me oggi è stata la peggior partita dello Spezia, noi abbiamo cominciato a sbagliare due passaggi e non ci siamo ripresi più»

Zielinski è calato nel secondo tempo e Llorente è entrato bene

«Dipende come la vedi tu. Sicuramente ci ha fatto salire un po’. Quando giochi ogni tre giorni ci sta che si possa calare un po’»

Lozano prima punta

«Oggi l’ha fatto perché Petagna era molto stanco e si gioca ogni tre giorni. Sicuramente lo preferisco di più attaccante esterno che centrale»