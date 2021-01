Fonseca: “Con l’Inter giocheremo per vincere, siamo in fiducia”

L’allenatore della Roma alla vigilia della sfida con l’Inter: “Spinazzola ha recuperato e giocherà, in porta ci sarà Pau Lopez perché Mirante ha un fastidio”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita di domani con l’Inter in conferenza stampa.

L’Inter è una grande squadra, con ottime individualità. Ha un’identità forte, è difficile da contrastare e sarà importante controllare la loro profondità. Giocheremo per vincere e poi penseremo al derby, non sarebbe giusto guardare più avanti.

Non credo che con Conte parlerò del suo rifiuto a venire a Roma. I giocatori sono motivati, la squadra ha fiducia e ambizione per giocare una buona partita. I tifosi ci mancheranno, sarebbe stato importante averli con noi in una partita così.

Spinazzola ha recuperato e sta bene, giocherà domani. Poi scenderanno in campo due tra Villar, Veretout e Cristante. In porta ci sarà Pau Lopez, perché Mirante ha un fastidio. Presto anche Diawara avrà una chance.