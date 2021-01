Di Lello procuratore aggiunto Figc: «Il Napoli non ha sbagliato nulla»

Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC è intervenuto ai microfoni di radio Punto Nuovo sulla decisione di archiviazione dell’inchiesta sul protocollo covid per Juve-Napoli?

“Dopo la mancata partenza del 4 ottobre fu aperto un procedimento per comprendere se c’erano state delle violazioni. Quel procedimento si è concluso ieri, con la richiesta avanzata dal procuratore Chinè sulla base delle indagini che non avevano ravvisato alcuna violazione. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, la valutazione è stata anche consequenziale. Se fosse passata in giudicato la sentenza di Sandulli, la violazione sarebbe stata di ben altro tenore, probabilmente. Noi dobbiamo comprenderci: se una società viola il codice di giustizia sportiva, è sottoposta a giurisdizione degli uffici giurisdizionali che tengono conto dei propri ordinamenti interni. Quando il Collegio di Garanzia dice che l’ordinamento interno non può andare incontro a quello statale, quando non è stata trovata nessuna violazione, non c’erano più violazione di muovere. Non è un atto dovuto, ma è evidente che quando c’è una sentenza di Cassazione dello Sport come il Collegio di Garanzia non puoi non tenerne conto”.