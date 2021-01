Di Francesco: “La nostra inferiorità numerica ha avvantaggiato il Napoli”

A Sky: “Hanno chiuso la partita anche su nostre disattenzioni. Potevamo fare meglio, nel secondo tempo eravamo anche cresciuti. Aver preso gol subito non ha aiutato la squadra, l’espulsione ha fatto il resto”.

Ai microfoni di Sky, nel post partita di Cagliari-Napoli il tecnico Di Francesco

Sono otto partite senza un successo.

“Sono preoccupato, ma abbiamo davanti una partita in cui possiamo fare punti. Oggi sapevamo che non sarebbe stata facile. Prendiamo atto della sconfitta. Bisogna dare tutti qualcosa in più, a partire dal sottoscritto”.