De Luca: “Ho fatto da cavia per il vaccino, se non muoio alla seconda dose potete stare tranquilli”

De Luca cavia da vaccino. Un simbolo, “come Biden”. Il governatore della Campania torna sulle polemiche che hanno accompagnato la sua vaccinazione “dimostrativa” del 27 dicembre.

“Dobbiamo vaccinare in Italia oltre 60 milioni di cittadini. Una sfida mai vista nel mondo. Più di 8 milioni in Campania Abbiamo cominciato la campagna il 31 dicembre, dopo la giornata dimostrativa del 27. Ho fatto anche io la prima dose, non manca mai chi vuole fare sciacallaggio, su un gesto simbolico per dare fiducia alle persone anziane, per dimostrare che il vaccino era sicuro. Lo ha fatto anche Biden. Ho fatto da cavia, non mi è successo niente. Se proprio volete stare tranquilli aspettate la seconda dose: se come ardentemente voglio resterò in questa valle di lacrime a calpestare campi fioriti, allora potete stare tranquilli“.

“A ogni cittadino, alla seconda dose, daremo una tessera di avvenuta vaccinazione, con un chip, augurandoci di poterla esibire un domani per andare al cinema, a teatro. Un incentivo”.