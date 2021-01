De Luca: “E’ previsto un nuovo picco a fine gennaio, dobbiamo stare in guardia”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato alla stampa al termine di un sopralluogo effettuato all’Ospedale del Mare, evacuato questa mattina per un’esplosione. De Luca ha ipotizzato una nuovo picco di contagi a fine mese.

“ Credo che sarebbe irresponsabile prendere oggi decisioni per attività commerciali, mobilità e scuola senza aver verificato prima il dato epidemiologico e la ricaduta del periodo festivo , perché è evidente che durante le festività c’è stato un rilassamento. D’altra parte i Paesi intorno a noi sono rovinati, abbiamo imparato a capire che nessuna nazione è un’isola: il virus circola, non guarda in faccia a nessuno. Servono misure semplici ma efficaci. C’è da prevedere un nuovo picco a fine gennaio. Prego tutti i cittadini di restare vigili ”.

Sulla divisione dell’Italia in zone di colore:

“Zona gialla, zona rossa, arancione. Un giorno sì e un giorno no. Cose demenziali. Se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un albergatore che deve pensare. Servono scelte chiare ed applicabili, altrimenti con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia mandiamo al manicomio un Paese intero”.