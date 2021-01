Corsport: la vittoria con lo Spezia era semplicissima e ha solo occultato la crisi

Le prossime gare del Napoli saranno fondamentali per capire l’ampiezza di crepe che esistono, si vedono e semmai si avvertono

Il prossimo mese e mezzo sarà fondamentale, scrive oggi il Corriere dello Sport, per il Napoli e sopratutto per il suo tecnico Rino Gattuso.

il Napoli deve scoprire se stesso, la sua natura di squadra e anche l’ampiezza di crepe che esistono, si vedono e semmai si avvertono: sono state occultate, per qualche notte, da una vittoria semplicissima e anche annunciata contro lo Spezia, in Coppa Italia, ma quell’atmosfera strana, da dentro o fuori, è percepibile

Il Corsport insomma definisce scontata la vittoria contro lo Spezia e dunque non fondamentale per stabilire quale sarà il futuro di Gattuso e come evolverà il rapporto con il presidente De Laurentiis che al momento è in stand-by