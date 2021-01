CorSport: Dzeko non vuole lasciare la Roma, rischia una stagione da separato in casa

Nonostante la rottura con Fonseca, ieri sarebbe sceso in campo. La società lo considera un problema, se si trovasse una soluzione sul mercato sarebbe a costo zero per l’acquirente

Escluso dai convocati della Roma, Edin Dzeko ieri ha visto la partita contro lo Spezia in tribuna, con i compagni infortunati. Il Corriere dello Sport scrive:

“Ha esultato ai gol, ha gioito per la vittoria finale. Il bosniaco si sente un giocatore della Roma, anche se è stato messo ai margini e rischia di finire la stagione da separato in casa “.

Ieri avrebbe giocato, da professionista. Ma l’allenatore ha fatto la sua scelta e la squadra, vincendo, ha dimostrato di essere dalla sua parte, scrive il quotidiano sportivo.

Dzeko non vuole lasciare la Roma, anche se la rottura con Fonseca c’è stata ed è difficilmente ricomponibile. Anche se il club ora lo considera un problema.

“Dzeko è intenzionato a restare per aiutare la Roma ad andare in Champions. In ogni caso, visto che è considerato un problema dalla società, se si trovasse una soluzione sarebbe a costo zero per l’eventuale acquirente“.