Corbo su Insigne: al minuto 39 di Napoli-Fiorentina un fantastico solista sale sul podio

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta la vittoria degli uomini di Gattuso sulla Fiorentina per 6 reti a zero.

“Sei gol fanno pensare ad una esplosione d’ira. Niente avviene per caso, l’undicesima non è una vittoria d’impeto. Ma la logica evoluzione di un Napoli che si regala una settimana di rimorsi e giuramenti”.

La chiave della partita è al minuto 39, scrive.

“Il Napoli è già in vantaggio di due gol, quando svetta un personaggio. Un fantastico solista sale sul podio . L’orchestra ha un direttore, ed è lui, Lorenzo Insigne, il capitano che aveva parlato da capitano l’altra domenica, l’omino che si era gonfiato di coraggio, autorità e saggezza per darsi delle colpe e scuotere la squadra”.

Il dribbling “coreografico, lucidità e grazia insieme, bellezza senza vanità”, lascia disarmati Amrabat, Venuti e Milenkovic. Poi l’assist per Lozano che chiude l’azione.

“Questo minuto è il punto di confine”, scrive Corbo. Che passa in rassegna le novità della partita.

“L’assenza per Covid salva Fabian dalla mediana a due, ruolo che ne soffoca propulsione ed estro, inutile insistere. Petagna, poi. Inutile in avanti se isolato, prezioso quando nell’area piena gioca spalle alla porta, può non essere veloce, ma dà quei retropassaggi che mandano in gol Insigne e Demme”.