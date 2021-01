Corbo: il Covid salva Fabian Ruiz dal centrocampo a due, ruolo che lo soffoca

Nel suo editoriale di oggi su Repubblica, Antonio Corbo ha parlato anche di Fabian Ruiz, assente per il coronavirus, e Andrea Petagna, ieri a secco ma autore di due assist.

L’assenza per Covid salva Fabian dalla mediana a due, ruolo che ne soffoca propulsione ed estro, inutile insistere. Petagna, poi. Inutile in avanti se isolato, prezioso quando nell’area piena gioca spalle alla porta, può non essere veloce, ma dà quei retropassaggi che mandano in gol Insigne e Demme.