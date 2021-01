Corbo: Chi ha spinto De Laurentiis a sbagliare, dall’esonero di Ancelotti alla rottura con Milik? 

La vittoria di ieri sull’Udinese salva la vita al Napoli “ma non dà la diagnosi” della malattia. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli.

Quando parla di giovani che devono smanettare meno, scrive Corbo, “non si sa con chi ce l’abbia”. E anche quando accusa i siti, “attribuisce ai social un peso eccessivo” perché a Napoli non accade nulla di diverso da quanto accade altrove.

Corbo cerca di interpretare le parole del tecnico. Le vede come indice della sua solitudine.

“La prima interpretazione può essere questa: la solitudine di un allenatore in un ambiente che non conosce ancora bene o che non sente ancora suo, in un club che forse non lo assiste come vorrebbe, in uno spogliatoio che non riesce a trascinare nel furore delle sue ambizioni, in una coesione morale che fa di un mestiere una missione”.