Gattuso: «Napoli è come Roma ci sono un sacco di radio e siti che dicono stronzate»

A Sky: «Penso che i giovani devono imparare a smanettare meno, non devono ascoltare tutto quello che dicono ma pensare a lavorare»

Nel post partita di Udinese-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli Rino Gattuso

Al di là della prestazione è stata una vittoria importante

«Non era facile perché dopo lo Spezia lo sapevamo. La squadra è viva, sa che deve giocare sempre al massimo perché abbiamo degli obiettivi importanti. Mercoledì abbiamo perso una partita incredibile. Oggi abbiamo sofferto e siamo stati bravi, sono contento perché ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato 4 giorni fa»

Come è stata la gestione della gara?

«Mi dispiace per Rrahmani che è un grande professionista, ma gli allenatori devono prendere delle decisioni ed oggi era in difficoltà e ho preferito levarlo a fine primo tempo, avrà altre occasioni. Penso che i giovani devono imparare a smanettare meno, oggi si va troppo sul telefonino e si leggono troppe cose. Già è difficile giocare in una piazza come Napoli poi se si legge tutto non funziona. Napoli è come Roma, ci sono tante radio e tanti siti che dicono un sacco di stronzate e invece dobbiamo stare sul pezzo e lavorare e così possiamo ancora migliorare. Poi alla fine faremo i conti»

Marocchi insiste che non è possibile fare tutto e non si può arrabbiarsi con una squadra in cui ci sono due assenze come Mertens e Osimhen

«Io mi arrabbio non tecnicamente, ma sull’annusare prima le situazioni. Siamo una squadra che non annusa il pericolo. Oggi abbiamo fatto ancora una volta numeri incredibili, ho visto una squadra che ha subito qualche tiro in più, ma ho visto tanta attenzione e applausi tra i compagni. Questo è un problema che la squadra si porta dietro da tanto tempo, non dalla mia gestione. L’altro giorno è successa una cosa incredibile, certo non abbiamo perso per sfiga. Se ci si allena sulla tattica, ci si allena anche sul carattere. Avere veleno si traduce nel non vedersi sempre allo specchio come Brad Pitt ma anche come Calimero a volte»

Llorente al momento non si muove

«In questo momento no, perché Osimhen sta ancora lavorando a casa per il covid, ma non sta ancora bene con la spalla. Per le atre cose non so cosa faremo, dipende dalla società, io penso di avere una squadra forte»