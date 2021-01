Campania in zona gialla da lunedì: ha il secondo Rt più basso d’Italia

La panoramica del Corriere della Sera: nessuna regione in zona rossa, cinque invece saranno in zona arancione. Solo la provincia di Bolzano ha un Rt più basso

Da lunedì 11 la Campania sarà in zona gialla: è quanto scrive il Corriere della Sera nella sua edizione online, che spiega la suddivisione delle regioni per la prossima settimana. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia saranno zona arancione, mentre nessuna sarà in zona rossa. La decisione sarebbe stata ufficializzata da un’ordinanza firmata dal Ministero della Salute.

Di seguito i vari indici Rt, in cui la Campania si distingue come secondo più basso insieme alla Basilicata. Solo nella provincia autonoma di Bolzano se ne registra uno inferiore.

Abruzzo : 0,9 (intervallo: 0.83-0.97)

: 0,9 (intervallo: 0.83-0.97) Basilicata :0.83 (intervallo: 0.67-1)

:0.83 (intervallo: 0.67-1) Calabria : 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24)

: 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24) Campania : 0.83 (intervallo: 0.76- 0.89)

: 0.83 (intervallo: 0.76- 0.89) Emilia – Romagna : 1.05 (intervallo: 1.03-1.08)

– : 1.05 (intervallo: 1.03-1.08) Friuli Venezia Giulia : 0.91 (intervallo: 0.89-0.95)

: 0.91 (intervallo: 0.89-0.95) Lazio : 0.98 (intervallo: 0.94- 1.02)

: 0.98 (intervallo: 0.94- 1.02) Liguria : 1.02 (intervallo: 0.95- 1.08)

: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.08) Lombardia : 1.27 (intervallo: 1.24- 1.3)

: 1.27 (intervallo: 1.24- 1.3) Marche : 0.93 (intervallo: 0.82- 1.05)

: 0.93 (intervallo: 0.82- 1.05) Molise : 1.27 (intervallo: 0.96- 1.63)

: 1.27 (intervallo: 0.96- 1.63) Piemonte : 0.95 (intervallo: 0.92- 0.99)

: 0.95 (intervallo: 0.92- 0.99) Provincia autonoma di Bolzano : 0.81 (intervallo: 0.75- 0.89)

: 0.81 (intervallo: 0.75- 0.89) Provincia autonoma di Trento : 0.85 (intervallo: 0.79- 0.91)

: 0.85 (intervallo: 0.79- 0.91) Puglia : 1 (intervallo: 0.96- 1.03)

: 1 (intervallo: 0.96- 1.03) Sardegna : 1.02 (intervallo: 0.95- 1.09)

: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.09) Sicilia : 1.04 (intervallo: 0.99- 1.08)

: 1.04 (intervallo: 0.99- 1.08) Toscana : 0.9 (intervallo: 0.87- 0.95)

: 0.9 (intervallo: 0.87- 0.95) Umbria : 1.01 (intervallo: 0.95- 1.08)

: 1.01 (intervallo: 0.95- 1.08) Valle d’Aosta : 1.07 (intervallo: 0.87- 1.27)

: 1.07 (intervallo: 0.87- 1.27) Veneto: 0.97 (intervallo: 0.96- 0.98)