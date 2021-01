Bufera social su Callejon per la foto scattata nello spogliatoio del Napoli dopo il ko della Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il suo ex Napoli, ieri pomeriggio al Maradona, Josè Maria Callejon è andato nello spogliatoio azzurro a salutare i suoi vecchi compagni. La reunion è stata immortalata in una foto ricordo che è stata poi postata sui social. Su Callejon si è scatenata la bufera, con una dura contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina. Lo racconta il Corriere dello Sport. Alla base di tutto la buonafede di Josè Maria.

“Il calciatore non ha i social, pensa che la foto rimanga privata e invece viene pubblicata, senza nemmeno immaginare le conseguenze. Però quello scatto, sorridente, non lascia certo indifferenti i tifosi della Fiorentina, già molto arrabbiati per la pesante sconfitta. È come se lo spagnolo mettesse il carico su una partita umiliante. Callejon, saputa la reazione di alcuni sostenitori viola, si dice molto dispiaciuto per l’accaduto e fa sapere che è lui stesso il primo ad essere molto arrabbiato per come è andata la gara contro il Napoli. La foto viene poi subito rimossa dal medico che l’aveva postata su Instagram”.