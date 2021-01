Alvino: “Sono tornati Koulibaly e Mertens. Due alleati di Gattuso”

Il commento su Twitter: “Il Napoli porta a casa la vittoria e non c’è medicina migliore quando le cose non vanno come devono. Magari avessimo battuto lo Spezia con la stessa sofferenza”

Su Twitter Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli sull’Empoli, in Coppa Italia. La squadra di Gattuso riesce a portare a casa il passaggio del turno, non senza sofferenza. Una medicina, la vittoria, scrive Alvino. Peccato, continua, che non abbiamo messo lo stesso impeto contro lo Spezia. Ma una nota positiva è il ritorno di Mertens e Koulibaly, “due alleati di Gattuso”.

sarà piaciuta a pochi, magari a nessuno, ma il Napoli porta a casa la vittoria e non c’è medicina migliore quando le cose non vanno come devono. Magari avessimo battuto lo Spezia con la stessa sofferenza di stasera. Intanto sono tornati Koulibaly e Mertens. Due alleati di Gattuso — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 13, 2021