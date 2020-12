Vocalelli (Gazzetta): “Quale credibilità resta dei due primi gradi di giudizio della Federcalcio?”

Nel commento sulla Gazzetta, sempre a proposito della sentenza del Coni su Juventus-Napoli, Alessandro Vocalelli scrive:

è sempre una bella notizia quando è il campo a determinare un risultato, ma non per questo si possono tacere gli effetti di un tira e molla incredibile. Quale credibilità resta dei due primi gradi di giudizio della Federcalcio? Una cosa infatti è correggere, attenuare, una sentenza; un’altra – senza entrare nel merito – è stravolgerla completamente. Si può almeno dire che, dal 14 ottobre a oggi, si sono persi settanta giorni? E poi: Juventus-Napoli che attualmente non ha una data, e probabilmente slitterà a maggio.

È stato così sconfessato non soltanto l’indirizzo della Federazione – a proposito del protocollo – ma anche il concetto di solidarietà con cui si era partiti a settembre. E adesso chi ripagherà le società che sono andate a giocare partite in estrema emergenza soltanto perché in quel caso la Asl non si è mossa o non è stata interpellata?