Stroppa: “Ammiro Gattuso, il Napoli gioca il miglior calcio in Italia”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa.

Dobbiamo avere attenzione, quando la mettiamo con determinazione possiamo tener testa a tutti. È uno scoglio importante, dobbiamo fare risultato. La squadra ha sempre espresso ottime prestazioni a parte il secondo tempo di Bologna. Abbiamo quasi tutti a disposizione, aspettiamo una gara per reinserire Rispoli. Cigarini ne avrà per più tempo. Cercheremo di lavorare uomo contro uomo.

Il Napoli ha giocatori importanti ovunque, hanno qualità importanti e gli attaccanti sono calciatori di livello internazionale ma non è una squadra forte solo individualmente. Ammiro Gattuso, ha dato un’identità importante e forse è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia.

I risultati sono negativi, non sarei obiettivo se non lo dicessi. Penso che la squadra abbia dimostrato di poter stare in questo campionato. Certi errori li abbiamo pagati cari, meritavamo di più. Io in discussione? Chiedete alla società, io cerco di dare il massimo ogni giorno, e il lavoro è l’unica cosa che rimane.