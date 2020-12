Rocco Barocco: «Credo sia meglio non ammalarsi in Italia»

A poche ore dal suo ritorno a casa, lo stilista Rocco Barocco ha raccontato a Repubblica il suo inferno personale vissuto combattendo il covid

«Mi è andata bene, grazie a Dio. Ma credo sia meglio non ammalarsi in Italia: quando mi sono sentito male, ho vissuto ore concitate in cui non trovavo posto da nessuna parte. Poi sono stato ricoverato all’Ospedale del Mare, dove medici e infermieri sono stati professionalmente impeccabili. Ma è stata dura. Nel reparto d terapia sub-intensiva, sei solo con te stesso. E pensi al peggio che possa capitarti, anche perché percepisci le storie delle persone che ti circondano e muoiono, ora dopo ora».