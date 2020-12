Riccio: «Le difficoltà di un girone che conoscevamo, i complimenti vanno fatti ai ragazzi»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso non ha potuto parlare ai microfoni di Sky all’occhio ed è intervenuto il suo vice

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso non ha potuto parlare ai microfoni di Sky dopo la partita con la Real Sociedad per un problema all’occhio ed è intervenuto per il Napoli il suo vice Gigi Riccio

Passare il turno da primi è un segnale di forza

«Le difficoltà di un girone che conoscevamo, i complimenti vanno fatti ai ragazzi. Serviva grande sacrificio e saper sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Oggi abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo ed è andata bene»

Segnali anche di continuità

«È un tasto su cui dobbiamo battere sempre e fin da domani mattina ancora di più. La base di tutto è l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi questa sera e poi viene il gioco e la tattica»

Sta tornando il vero Zielinski?

«Siamo tanto contenti quanto eravamo dispiaciuti prima quando lo avevamo perso. I punti sul campo sono 21»

Avete 7 gol in campionato e pochi in Europa League

«Lavoriamo tanto sulla difesa e sull’atteggiamento difensivo anche degli attaccanti che si sacrificano spesso e volentieri. La fase difensiva deriva anche da un possesso palla di grandissima qualità»

Siete cresciuti tantissimo, qual

«Non eravamo contenti della sconfitta iniziale contro l’Az ma la gara era stata fatta bene. Questo ci ha spinto ancora di più a ragionare e migliorare i nostri difetti»