Repubblica: recupero Juve-Napoli, per la Lega è impossibile il 13 o il 20 gennaio

Juve-Napoli si giocherà, questo quanto stabilito ieri dal Collegio di Garanzia del Coni che ha ribaltato le precedenti sentenza. Quello che manca adesso, sottolinea Repubblica, è una data utile per recuperare la partita.

In un primo momento si era pensato di spostarla al 13 gennaio e spostare gli impegni di Coppa Italia delle due squadre.

Per la Lega Calcio sono impraticabili le soluzioni del 13 e 20 gennaio, già occupate dagli ottavi della Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. C’è l’ipotesi della inversione di campo per la sfida tra le due squadre in programma il 13 febbraio allo stadio Diego Maradona, che potrebbe essere trasferita all’Allianz Stadium di Torino: per evitare che la gara di ritorno venga disputata prima di quella del girone di andata.